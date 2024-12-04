В каком году происходят события сериала "Основание Осман"?

События сериала «Основание Осман» происходят в конце XIII и начале XIV века, во времена заката Сельджукского султаната и становления Османской империи. История сосредоточена на жизни Османа Гази, младшего сына Эртогрула, который основал могущественную империю, существовавшую более 600 лет
По сюжету после смерти Эртогрула Осман берет на себя ответственность за клан Кайы, который переживает сложные времена из-за ослабления Сельджукской власти и давления монголов. Его путь — это борьба за независимость, союзничество с влиятельными правителями, конфликты с Византией и отважные сражения. Осман проявляет силу духа, мудрость и веру, превращая небольшой кочевой клан в мощное государство. Сериал насыщен драматическими сюжетами, семейными интригами, политическими маневрами и эпическими битвами, отражая ключевые моменты зарождения Османской империи.
