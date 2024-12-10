В каком году происходит действие сериала "Преступление и наказание"?

«Преступление и наказание» - новая экранизация одноименного романа Федора Михайловича Достоевского, знакомая каждому. Как известно, в оригинале события разворачиваются 7–20 июля 1865 года на территории Петербурга. Между тем в экранизации местом действия избрана современная Северная столица, однако точный год никогда не упоминается.
Адаптация классического романа рассказывает историю студента, который, находясь в сложной жизненной ситуации, совершает жестокое убийство старухи-процентщицы. В попытке оправдать свои действия и избежать наказания, он погружается в глубокий внутренний конфликт. Сериал исследует темы морали, раскаяния и искупления, раскрывая, как события преступления меняют не только его жизнь, но и судьбы окружающих.
