Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В каком году происходит действие сериала "Преступление и наказание"?

В каком году происходит действие сериала "Преступление и наказание"?

Олег Скрынько 10 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Преступление и наказание» - новая экранизация одноименного романа Федора Михайловича Достоевского, знакомая каждому. Как известно, в оригинале события разворачиваются 7–20 июля 1865 года на территории Петербурга. Между тем в экранизации местом действия избрана современная Северная столица, однако точный год никогда не упоминается.

Адаптация классического романа рассказывает историю студента, который, находясь в сложной жизненной ситуации, совершает жестокое убийство старухи-процентщицы. В попытке оправдать свои действия и избежать наказания, он погружается в глубокий внутренний конфликт. Сериал исследует темы морали, раскаяния и искупления, раскрывая, как события преступления меняют не только его жизнь, но и судьбы окружающих.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Преступление и наказание
Преступление и наказание драма, криминал
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше