В каком году происходит действие сериала «Фишер»?

Наш ответ:

«Фишер» — российский детективный триллер, выходящий в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск». Первый сезон был представлен в 2023 году, а второй стал доступен в мае-июле 2025 года. Проект основан на реальных событиях, так что его можно причислить к жанру тру-крайм.

Когда происходят события первого сезона?

Действие второго сезона разворачивается во второй половине 1980-х годов. Отправной точкой сюжета становится обнаружение у Рублевского шоссе (Москва) тел зверски убитых подростков в 1986 году. За расследование берутся столичный следователь Валерий Козырев, его коллега из Ростова на Дону Евгений Боков и молодая сыщица Наталья Добровольская.

Когда происходят события второго сезона?

Действие продолжения, получившего подзаголовок «Затмение», имеет место в 1994 году. Боков и Козырев отправляются в курортный городок на юге России, чтобы раскрыть новое ужасное дело.