В каком году начал выходить сериал "Тайны следствия"?

В каком году начал выходить сериал "Тайны следствия"?

Олег Скрынько 25 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Популярный отечественный телесериал «Тайны следствия» начал выходить в 2000 году.

Действие разворачивается в Санкт-Петербурге, где следователь прокуратуры Мария Швецова ежедневно сталкивается с самыми сложными и запутанными делами. Она не только ищет преступников, но и распутывает тонкие человеческие драмы, которые стоят за каждым преступлением. Профессионализм, интуиция и умение разбираться в людях помогают ей находить истину там, где другие терпят неудачу. В этом нелёгком пути Мария вынуждена балансировать между работой и личной жизнью, справляясь с вызовами судьбы, предательствами и внутренними сомнениями. Ее характер, острый ум и непоколебимая верность долгу делают её незаменимой в расследованиях.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Тайны следствия
Тайны следствия детектив, криминал
2000, Россия
7.0
