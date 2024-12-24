В какое время разворачиваются события в сериале "Дети перемен"?

Наш ответ:

«Дети перемен» - сериал, события которого разворачиваются в «лихие» 90-е годы. Создателям удалось точно передать дух времени, вследствие чего он обрел огромную популярность среди отечественных зрителей.



Главными героями выступают Юра, Руслан и Пётр — братья по матери, такие разные, но объединённые Флорой, их мамой-водителем троллейбуса. Она старается создать для сыновей любящую семью, где каждый готов защитить другого. Но наступил 1995 год — время быстрых денег, подпольных клубов и опасных разборок. У каждого из братьев появляются свои компании, секреты и своя дорога в жизни. На фоне разрушения старых заводов и заброшенных ДК трещит по швам и семейное счастье, которое так старалась сохранить Флора.