В какое время разворачиваются события в сериале "Дети перемен"?

Олег Скрынько 24 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Дети перемен» - сериал, события которого разворачиваются в «лихие» 90-е годы. Создателям удалось точно передать дух времени, вследствие чего он обрел огромную популярность среди отечественных зрителей.

Главными героями выступают Юра, Руслан и Пётр — братья по матери, такие разные, но объединённые Флорой, их мамой-водителем троллейбуса. Она старается создать для сыновей любящую семью, где каждый готов защитить другого. Но наступил 1995 год — время быстрых денег, подпольных клубов и опасных разборок. У каждого из братьев появляются свои компании, секреты и своя дорога в жизни. На фоне разрушения старых заводов и заброшенных ДК трещит по швам и семейное счастье, которое так старалась сохранить Флора.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дети перемен
Дети перемен драма
2024, Россия
0.0
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
