В каких сериях «Великолепного века» Ибрагим изменяет Хатидже?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 26 октября 2021
Наш ответ:

Ибрагим-паша и Нигяр-калфа станут любовниками в 35-й серии, а затем, начиная с 44-й серии, их связь станет постоянной. При этом чувства Нигяр к мужчине зародились задолго до этого – уже в 21-м эпизоде во время беседы с Ибрагимом она тянется к нему, словно для поцелуя. А еще ранее калфа видела весьма недвусмысленный сон, в котором паша сначала душит ее, а затем страстно целует. Тайные отношения визиря и служанки продолжались два года, вплоть до тех пор, пока Ибрагим не одумался и не решил вернуться к законной жене и детям. Несмотря на то что на этом связь Нигяр с этим мужчиной закончилась, она продолжала любить его и оставалась ему верна долгие годы.

Даже после того, как Ибрагима-пашу казнили как изменника.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Окан Ялабык
Окан Ялабык
Okan Yalabık
…. 31 января 2025, 18:30
Вообще пересматриваю этот сериал и вот просто противно видеть как Ибрагим (Ялабык) обращается с Нигяр (Фелис Ахмет) и тут же облизывает Хатидже (С.Эргенч) по сути то трус и предатель, трус и предатель который трясется над своей мужественностью, строит из себя шерстяного волчару , а на самом деле его карьера вся за счёт бабской юбки и дружбы с государем. Предал Нигяр вот так вот запросто , после двух лет отношений, вытирал об нее ноги и … ну ладно это лишнее, на протяжении всех трех сезонов. Жаль что в сериале она так и продолжила за ним ползать и ни разу не высказала ему что он предатель и трус который использовал ее а потом вместе со своей ненаглядной женушкой смешал с грязью. Вроде и Ялабык как мужчина симпатичный хотя это конечно чистая вкусовщина, кому то нравятся брутальные мужики , кому то сладкие мальчики зайчики, но такого мерзкого играет. Настоящий садист этот Ибрагим . Вообще многих персонажей там жалко Гюльнихаль и Гюльшах с ними очень плохо обошлись. Но в целом сериал комфортный когда то не любила смотрела урывками, а тут начала всмотрелась, в общем по второму кругу смотрю, на самом деле сериал о наших опрометчивых решениях которые могут запустить губительную цепочку событий. Ибрагиму надо было не наглеть, или хотя бы не так в открытую, Султану казнить своего близкого друга с которым всю жизнь дружил ну тоже так себе, хотя он там тоже творил , изначально надо было не убивать бывшего Хюррем , а разобраться и просто домой его отправить он и так собирался уехать, и это не запустило бы цепочку вражды. Нигяр ну хотела она с ним переспать так и надо было просто переспать а не уши развешивать, и он бы может еще бегал за ней, хотя тут вообще не пахнет здоровыми отношениями она наивная дура он абьюзер который ей говорил что ее жизнь ничего не стоит и башкой об стену, то ли у девушки какие то мазохистские замашки не знаю уж))) но мужик который говорит что ты никто и звать никак и еще и башкой об стенку тебя как партнер то сомнительный к тому же женатый, султан переубивал всех преданных людей того же Ибрагима да он творил там дичь, но на его трон посягать не собирался, слепо верил Хюррем , любовь к одному человеку не должна так ослеплять, в итоге он окружил себя льстецами, и подхалимами, всех своих наиболее порядочных сыновей он казнил , в итоге остался беспринципный гнилой «мажорик» Селим , в конце султан уже понял что тупанул но было уже поздно, всю свою голубую кровь он уничтожил ради этих простеньких. Дочка Хюррем Михримах выросла гнилая как и Селим, украла печать подставила брата Мустафу при том приехала вроде как мириться, султан об этом так и не узнал. Разбираться не стал. Но конечно все это легко сказать, чем сделать. Мы обычные простые люди не всегда в своей то жизни можем принять правильное решение , и не всегда мы можем контролировать свою жизнь, со стороны мы себя не видим что мы делаем не так, и они не видели.
