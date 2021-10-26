В каких сериях «Великолепного века» Ибрагим изменяет Хатидже?

Наш ответ:

Ибрагим-паша и Нигяр-калфа станут любовниками в 35-й серии, а затем, начиная с 44-й серии, их связь станет постоянной. При этом чувства Нигяр к мужчине зародились задолго до этого – уже в 21-м эпизоде во время беседы с Ибрагимом она тянется к нему, словно для поцелуя. А еще ранее калфа видела весьма недвусмысленный сон, в котором паша сначала душит ее, а затем страстно целует. Тайные отношения визиря и служанки продолжались два года, вплоть до тех пор, пока Ибрагим не одумался и не решил вернуться к законной жене и детям. Несмотря на то что на этом связь Нигяр с этим мужчиной закончилась, она продолжала любить его и оставалась ему верна долгие годы.