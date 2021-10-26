Меню
В каких сериях «Великолепного века» Хюррем в ссылке?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 26 октября 2021
Наш ответ:

Хюррем находится в ссылке в Эдирне в 95-й и 96-й сериях. Несколькими эпизодами ранее героиня, желая расплатиться со своими долгами, берет деньги взаймы у венецианской купчихи. Сулейман, разгневанный предательством любимой женщины, решает отлучить ее от двора и отправляет в Эдирне. При этом Хюррем уверена, что в скором времени найдет способ вернуться в Стамбул. Повод для возвращения из ссылки находится уже в 96-м эпизоде. В Эдирне обнаружена вспышка чумы. Сулейман приказывает перевезти Хюррем в другое место – Бурсу; разочарованная таким решением, та заявляет, что лучше останется в охваченном болезнью городе.

Султану не остается ничего другого, как позволить ей вернуться во дворец. 

