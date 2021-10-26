В каких сериях «Великолепного века» Хюррем рожает детей?

Наш ответ:

Первенец Сулеймана Великолепного и Хюррем, названный Мехмедом, появляется на свет в 7-й серии. Их единственная дочь, Михримах, рождается в самом начале 11-го эпизода. Шехзаде Селим родился в 17-й серии, Баязид – в 25-й, Джихангир – в 46-й. В целом создатели «Великолепного века» не погрешили против исторической достоверности, дети Хюррем появились на свет практически в той же хронологической последовательности, что и в реальности. Исключение составляет лишь второй сын султана и хасеки, Абдулла, о котором в сериале не упоминается вообще. Все дело в том, что, согласно историческим фактам, мальчик прожил всего три года.