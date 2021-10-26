В каких сериях «Великолепного века» Хюррем беременна?

Наш ответ:

Первая беременность Хюррем показана в 5-й, 6-й, 7-й сериях «Великолепного века». Создатели сериала не стали отступать от исторических фактов – первенцем Сулеймана Великолепного и его возлюбленной стал сын, которого нарекли Мехмедом. Следующая беременность героини приходится на 9-ю и 10-ю серии и завершается рождением единственной дочери – Михримах. А вот появление на свет третьего ребенка, Абдуллы, сценаристы обошли стороной – возможно, потому, что в реальности мальчик прожил всего несколько лет и большого значения для сюжета не имел. В 16-й и 17-й сериях Хюррем беременна Селимом, в 24-й и 25-й – Баязидом.