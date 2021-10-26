Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В каких сериях «Великолепного века» Хюррем беременна?

В каких сериях «Великолепного века» Хюррем беременна?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 26 октября 2021
Наш ответ:

Первая беременность Хюррем показана в 5-й, 6-й, 7-й сериях «Великолепного века». Создатели сериала не стали отступать от исторических фактов – первенцем Сулеймана Великолепного и его возлюбленной стал сын, которого нарекли Мехмедом. Следующая беременность героини приходится на 9-ю и 10-ю серии и завершается рождением единственной дочери – Михримах. А вот появление на свет третьего ребенка, Абдуллы, сценаристы обошли стороной – возможно, потому, что в реальности мальчик прожил всего несколько лет и большого значения для сюжета не имел. В 16-й и 17-й сериях Хюррем беременна Селимом, в 24-й и 25-й – Баязидом.

Последний сын султана и хасеки Джихангир родился в 46-м эпизоде «Великолепного века», но беременную им Хюррем в сериале не показали.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше