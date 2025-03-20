В какие года происходят события сериала «Аутсорс»?

«Аутсорс» — криминально-драматический сериал онлайн-кинотеатра Okko, премьера которого состоялась 13 февраля 2025 года. Восьмая и заключительная серия станет доступна 27 марта. Действие этой истории разворачивается в 1996 году на Камчатке незадолго до того, как в России был утвержден мораторий на смертную казнь.
По сюжету в тюрьму особого назначения прибывает на службу молодой надзиратель Константин. Он осознает, что люди, пострадавшие от ужасных злодеяний осужденных на смерть узников, имеют право лично поквитаться с преступниками. В дальнейшем Костя при содействии коллег запускает новый бизнес, отдавая исполнение смертной казни на аутсорс.
