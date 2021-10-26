В чем заключается «Игра в кальмара»?

Правила испытаний, в которых принимают участие герои сериала, довольно просты. 456 участников оказываются на закрытом острове. В течение шести дней им необходимо пройти шесть испытаний: «Красный свет – зеленый свет», «Сахарные соты», перетягивание каната, марблс, «Стеклянные соты» и «Игра в кальмара». По сути, каждое задание представляет собой детскую игру, вот только с проигравшими поступают не по-детски – их просто-напросто убивают. Со смертью каждого выбывшего участника призовой фонд пополняется на фиксированную сумму. Абсолютный победитель получит более 45 миллиардов вон.
Игры проходят под надзором рабочих и охранников, которыми управляет Распорядитель.
