В чем смысл печенья в «Игре в кальмара»?

Испытание «Сахарные соты», которое игроки проходят в третьем эпизоде сериала, связано с традиционным южнокорейским лакомством – печеньем дальгона. Участникам выдают коробку с застывшей карамелью, из которой формируется печенье, а также иголку, с помощью которой на карамели нужно вырезать определенную фигуру – зонтик, круг, треугольник или звездочку – в зависимости от двери, которую выбрали игроки. Проигравшими считаются те, у кого во время работы печенье треснуло. Интересно, что такую сладость можно приготовить дома с помощью сахара, разрыхлителя и пряностей. Сахар нужно растопить, добавить в него разрыхлитель и пряности, а затем тщательно перемешать.