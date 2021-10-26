Меню
В чем смысл печенья в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Испытание «Сахарные соты», которое игроки проходят в третьем эпизоде сериала, связано с традиционным южнокорейским лакомством – печеньем дальгона. Участникам выдают коробку с застывшей карамелью, из которой формируется печенье, а также иголку, с помощью которой на карамели нужно вырезать определенную фигуру – зонтик, круг, треугольник или звездочку – в зависимости от двери, которую выбрали игроки. Проигравшими считаются те, у кого во время работы печенье треснуло. Интересно, что такую сладость можно приготовить дома с помощью сахара, разрыхлителя и пряностей. Сахар нужно растопить, добавить в него разрыхлитель и пряности, а затем тщательно перемешать.

Готовую массу нужно спрессовать и дождаться ее остывания. 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
