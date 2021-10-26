Меню
В чем смысл концовки «Игры в кальмара»?

26 октября 2021
Наш ответ:

В заключительной, девятой серии первого сезона «Игры в кальмара» Сон Ги Хун узнает, что участник под номером 001 – О Иль Нам – остался в живых. Более того, именно он и является основателем игры. Старик рассказывает Сону о том, что подтолкнуло его к созданию жестоких состязаний, а затем умирает. Сон перекрашивает волосы в красный цвет, что, по словам режиссера сериала Хван Дон Хёка, символизирует накопившуюся у героя ярость. По дороге в аэропорт Сон замечает мужчину, играющего в сотки, отбирает у него визитку и звонит по указанному номеру.

После разговора с мистером Х герой разворачивается и уходит – по всей вероятности, он решает вернуться в игру, чтобы положить ей конец. 

