В чем смысл концовки «Игры в кальмара»?

Наш ответ:

В заключительной, девятой серии первого сезона «Игры в кальмара» Сон Ги Хун узнает, что участник под номером 001 – О Иль Нам – остался в живых. Более того, именно он и является основателем игры. Старик рассказывает Сону о том, что подтолкнуло его к созданию жестоких состязаний, а затем умирает. Сон перекрашивает волосы в красный цвет, что, по словам режиссера сериала Хван Дон Хёка, символизирует накопившуюся у героя ярость. По дороге в аэропорт Сон замечает мужчину, играющего в сотки, отбирает у него визитку и звонит по указанному номеру.