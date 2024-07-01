В чем смысл фильма «Профессор и призрачный убийца» и кто убийца?

Наш ответ:

«Профессор и призрачный убийца» — американский детективный триллер, вышедший в 2023 году. По сюжету правоохранители из разных стран имеют дело с серией зверских убийств, которые, судя по всему, являются ритуальными жертвоприношениями. Сыщики никак не могут докопаться до истины, поскольку преступник бесследно пропадает после каждого злодеяния. В ходе расследования детектив Бойд знакомится с профессором антропологии Маклзом, который специализируется на древних африканских культах, предполагающих человеческие жертвы. Маклз погружается в криминалистику, пытаясь раскрыть загадку происходящих убийств.



Итальянская полиция нападает на след Мгушу Рандоку, но тому удается сбежать. Затем Рандоку начинает работать на южноафриканского предпринимателя и политика Шелби Фармера. Выясняется, что Фармер и Рандоку убивают подходящих людей, изымая из них определенные органы. В дальнейшем органы используются для приготовления магического блюда под названием мути: каждый орган дает какую-то свою сверхспособность. Маклз и Бойд вычисляют, где должно произойти последнее убийство. В ходе схватки Маклз убивает Фармера и наносит ранение Рандоку. В конце фильма Бойд обнаруживает, что пропавший Маклз силой заклинания спас от смерти его пребывающую в реанимации напарницу. Вместе с тем сам Бойд вдруг избавляется от мучивших его кошмаров. Наконец, Бойд получает от Маклза посылку с мути из глаз Рандоку. Бойд их съедает и расплывается в зловещей улыбке.



Рандоку узнал о мути от Маклза, когда тот преподавал в Риме, и начал убивать невинных людей, прежде чем стать партнером Фармера. Кроме того, очевидно, что Майлз сам потреблял мути, что дало ему возможность победить физически сильного Рандоку, а затем помочь Бойду и его напарнице. Таким образом, убийцами действительно были Рандоку и Фармер, но моральный облик Макйлза и Бойда тоже неоднозначный. Улыбка Бойда в конце может намекать на то, что он вошел во вкус и готов еще раз вкусить мути.