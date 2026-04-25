«Универ. 15 лет спустя»: когда появится Кристина?

Кристину в «Универ. 15 лет спустя» играет Настасья Самбурская — и да, она подтверждена в касте нового сезона.

Однако в первых сериях Кристина ещё не появляется. Создатели сознательно держат интригу — по сюжету, Кристина «возвращается в Москву», и её появление должно стать одним из поворотных моментов сезона, особенно для линии Антона. Прошло два года с тех пор, как Антон потерял Кристину и узнал о 15-летней дочери Полине.

В описании сезона прямо сказано: Кристина вновь даёт о себе знать, и её появление принесёт новые интриги. Скорее всего, это произойдёт ближе к середине сезона — всего в нём 12 серий, эпизоды выходят с понедельника по четверг на ТНТ.