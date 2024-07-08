Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы У кого самый большой дракон в "Доме дракона"?

У кого самый большой дракон в "Доме дракона"?

Олег Скрынько 8 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В сериале "Дом Дракона" Вхагар стала самым крупным, страшным и свирепым драконом.

"Дом Дракона" — спин-офф популярного американского сериала "Игра престолов". В сериале снялись Пэдди Консидайн, Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Рис Иванс, Стив Туссэн и Ив Бэст.

Сюжет разворачивается после смерти короля Визериса, когда династия Таргариенов вступает в беспощадную борьбу за Железный трон. Принцесса Рейнира возглавляет "черную" ветвь, а ее лучшая подруга и дочь десницы короля, Алисента, становится лидером "зеленой" ветви. В борьбе за престол обе соперницы привлекают неожиданных союзников, плетут интриги и используют разрушительную мощь драконов.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дом дракона
Дом дракона драма, боевик, фэнтези
2022, США
6.0
Игра престолов
Игра престолов драма, приключения, фэнтези
2011, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше