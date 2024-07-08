У кого самый большой дракон в "Доме дракона"?

В сериале "Дом Дракона" Вхагар стала самым крупным, страшным и свирепым драконом.
"Дом Дракона" — спин-офф популярного американского сериала "Игра престолов". В сериале снялись Пэдди Консидайн, Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Рис Иванс, Стив Туссэн и Ив Бэст.
Сюжет разворачивается после смерти короля Визериса, когда династия Таргариенов вступает в беспощадную борьбу за Железный трон. Принцесса Рейнира возглавляет "черную" ветвь, а ее лучшая подруга и дочь десницы короля, Алисента, становится лидером "зеленой" ветви. В борьбе за престол обе соперницы привлекают неожиданных союзников, плетут интриги и используют разрушительную мощь драконов.
