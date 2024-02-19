Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы У кого какой фрукт в сериале "Ван-пис"?

У кого какой фрукт в сериале "Ван-пис"?

Олег Скрынько 19 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал "Ван-пис" содержит три основные категории фруктов, известных как "Дьявольские плоды":
1. Зоан: Эти фрукты превращают владельца в животное, соответствующее определенному фрукту. Например, обладатель фрукта "Уси Уси но Ми" может превратиться в корову.
2. Парамеция: Самый распространенный тип фруктов, предоставляющий владельцам интересные способности.
Некоторые популярные владельцы включают:
- Луффи с фруктом "Гому Гому но Ми"
- Траффальгар с фруктом "Опэ Опэ но Ми"
- Белоус с фруктом "Гура Гура но Ми"
3. Логия: Самый редкий тип фруктов, который позволяет пользователям превращать свое тело в неживые объекты природы.
Некоторые популярные владельцы включают:
- Эйс с фруктом "Мэра Мэра но Ми"
- Тич с фруктом "Ями Ями но Ми"
- Барсолино с фруктом "Пика Пика но Ми"

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ван-Пис
Ван-Пис боевик, приключения, аниме , фэнтези
1999, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше