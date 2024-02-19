У кого какой фрукт в сериале "Ван-пис"?

Сериал "Ван-пис" содержит три основные категории фруктов, известных как "Дьявольские плоды":
1. Зоан: Эти фрукты превращают владельца в животное, соответствующее определенному фрукту. Например, обладатель фрукта "Уси Уси но Ми" может превратиться в корову.
2. Парамеция: Самый распространенный тип фруктов, предоставляющий владельцам интересные способности.
Некоторые популярные владельцы включают:
- Луффи с фруктом "Гому Гому но Ми"
- Траффальгар с фруктом "Опэ Опэ но Ми"
- Белоус с фруктом "Гура Гура но Ми"
3. Логия: Самый редкий тип фруктов, который позволяет пользователям превращать свое тело в неживые объекты природы.
Некоторые популярные владельцы включают:
- Эйс с фруктом "Мэра Мэра но Ми"
- Тич с фруктом "Ями Ями но Ми"
- Барсолино с фруктом "Пика Пика но Ми"
