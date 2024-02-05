Сколько всего томов у манги "Благословение небожителей"?

Наш ответ:

«Благословение небожителей» — это китайская новелла в жанре сянься (фэнтези на основе китайской мифологии и культуры), опубликованная в 2017 году автором Мосян Тунсю.

Оригинальная новелла публиковалась в веб-формате с 16 июня 2017 года по 10 июня 2018 года. Она состоит 244 глав, разделённых на пять книг по сюжетным аркам, а также включает 4 дополнительных экстра-истории общим количеством в 8 глав.

1 книга «Искатель Цветов под Кровавым Дождём», главы с 1 по 57

2 книга «Наследный принц под маской бога», главы с 58 по 88

3 книга «Никакие запреты не ведомы», главы с 89 по 180

4 книга «Несущий Беду в Белых Одеяниях», главы с 181 по 198

5 книга «С благословением небожителей», главы с 199 по 244 + 8 экстра-глав

Издание в переводе на русский язык вышло в 6 томах:

1 том: главы с 1 по 38

2 том: главы с 39 по 88

3 том: главы с 89 по 125

4 том: главы с 126 по 162

5 том: главы с 163 по 208

6 том: главы с 209 по 252