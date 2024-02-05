Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько всего томов у манги "Благословение небожителей"?

Сколько всего томов у манги "Благословение небожителей"?

Олег Скрынько 5 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Благословение небожителей» — это китайская новелла в жанре сянься (фэнтези на основе китайской мифологии и культуры), опубликованная в 2017 году автором Мосян Тунсю.
Оригинальная новелла публиковалась в веб-формате с 16 июня 2017 года по 10 июня 2018 года. Она состоит 244 глав, разделённых на пять книг по сюжетным аркам, а также включает 4 дополнительных экстра-истории общим количеством в 8 глав.
1 книга «Искатель Цветов под Кровавым Дождём», главы с 1 по 57
2 книга «Наследный принц под маской бога», главы с 58 по 88
3 книга «Никакие запреты не ведомы», главы с 89 по 180
4 книга «Несущий Беду в Белых Одеяниях», главы с 181 по 198
5 книга «С благословением небожителей», главы с 199 по 244 + 8 экстра-глав

Издание в переводе на русский язык вышло в 6 томах:
1 том: главы с 1 по 38
2 том: главы с 39 по 88
3 том: главы с 89 по 125
4 том: главы с 126 по 162
5 том: главы с 163 по 208
6 том: главы с 209 по 252

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Благословение небожителей
Благословение небожителей драма, аниме , фэнтези, мелодрама
2020, Китай/Таиланд
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше