Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько всего сезонов в сериале "Склифосовский"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 февраля 2025 Дата обновления ответа: 26 февраля 2025

«Склифосовский» - одна из самых популярных и наиболее продолжительных телевизионных драм в России. Шоу начало выходить на экраны в 2012 году и продолжает транслироваться по сей день. В январе 2025 года завершился выход нового, двенадцатого по счету сезона. Таким образом, общее количество сезонов на сегодняшний день равняется двенадцати.

Также напомним сюжет сериала. Он раскрывает непростые, порой героические будни врачей легендарного «Склифа» — института скорой помощи, где каждый день врачи сражаются за жизнь пациентов. В центре сюжета — талантливый хирург Олег Брагин. Он умен, харизматичен, но жесток и давно разочаровался в жизни, кроме работы. Однако начальница Лариса видит в нем не только блестящего врача, но и глубоко одинокого человека. Их непростые отношения разворачиваются на фоне напряженной работы, где каждое решение может стать судьбоносным.

