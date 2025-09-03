Сколько всего сезонов в сериале «Ищейка»?

«Ищейка» — российский сериал, в котором сочетаются детектив, мелодрама и комедия. Проект стартовал в 2016 году. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», PREMIER, «Иви», «Большое ТВ» и «Кино1ТВ».
«Ищейка» на данный момент состоит из восьми эпизодов, последний из которых начал выходить весной 2025 года.
По сюжету подполковника полиции Александру Кушнир переводят из УВД большого города в приморский городок. Там она становится главой уголовного розыска. Коллеги-мужчины с подозрением относятся к новой начальнице, но благодаря своему блестящему уму Александре удается показать, что она умеет раскрывать самые запутанные преступления, так что ей удается быстро завоевать авторитет среди подчиненных.
