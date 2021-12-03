Меню
Сколько всего сезонов и серий в турецком сериале «Ветреный»?

Сколько всего сезонов и серий в турецком сериале «Ветреный»?

Задаёт вопрос: Елена Королева
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 3 декабря 2021

Сериал состоит из 3 сезонов (69 серий). Финальный эпизод вышел на экраны в апреле 2021 года. Действие «Ветреного» разворачивается в турецком городе Мидьят. Два могущественных клана, Асланбей и Шадоглу, на протяжении многих лет враждуют между собой. Наследник семьи Асланбей, Миран, с самого детства твердо усвоил, что главное в жизни – месть. Но однажды судьба сводит его с красавицей Рейян из семейства Шадоглу. Что окажется сильнее – любовь или жажда возмездия?

Благодаря ролям Мирана и Рейян молодые турецкие актеры Акын Акынозю и Эбру Шахин получили мировую известность – права на показ шоу приобрели свыше 100 стран.

 

