Сколько всего сезонов и серий в сериале «В ее глазах»?

«В ее глазах» – это завершенный мини-сериал, который состоит из шести 50-минутных эпизодов. Это экранизация одноименного романа Сары Пинборо, премьера которого состоялась на Netflix 17 февраля 2021 года. За адаптацию отвечал Стив Лайтфут, бывший шоураннер сериала «Каратель» из вселенной «Марвел». Съемки мини-сериала проходили в Лондоне и Шотландии с июня по октябрь 2019 года.
Симона Браун, исполнившая роль Луизы, в 2021 году была номинирована на премию The MTV Movie & TV Awards в категории «Лучший испуг».
