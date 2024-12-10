Сколько всего сезонов и серий в сериале «Тайны следствия»?

Наш ответ:

«Тайны следствия» — российский детективный сериал, стартовавший 1 сентября 2000 года. На данный момент проект насчитывает уже 24 сезона, последний из которых вышел в онлайн-кинотеатре «Смотрим» 28 ноября 2024 года, а на телеканале «Россия» премьера состоялась 9 декабря 2024 года. Общее количество серий — 412.



Сериал повествует о жизни и профессиональной деятельности Марии Сергеевны Швецовой, которая сначала работает в прокуратуре Санкт-Петербурга, а затем перебирается в следственный комитет. По сюжету 24-го сезона в Следственном комитете Заневского района вместо ушедшего на пенсию Ковина начальником назначают не Швецову, как ожидалось, а полковника Алексея Горчакова. Швецова и Горчаков сразу же вступают в конфронтацию. Тем временем Васнецов предлагает Марии Сергеевне пожениться и поселиться в новой квартире. Узнав об этом, Платонов понимает, что тоже испытывает романтический интерес к Марии Сергеевне.