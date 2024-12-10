Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько всего сезонов и серий в сериале «Полярный»?

Сколько всего сезонов и серий в сериале «Полярный»?

Олег Скрынько 10 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Полярный» — российский комедийно-криминальный сериал, стартовавший в октябре 2019 года. Проект насчитывает в настоящее время четыре сезона. Премьера последнего из них состоялась 2 декабря 2024 года. Общее количество эпизодов — 62 (14 — в первом и по 16 в остальных). Шоу доступно для просмотра в ряде онлайн-кинотеатров, включая PREMIER, «Смотрешка», «Большое ТВ», «Триколор Кино и ТВ» и другие.

В центре сюжета — бывший бандит Витя Мясник, который давно оставил криминал и теперь занимается экофермой. Откликнувшись на просьбу экс-сообщника, он соглашается взять на хранение в своем иностранном банковском счете грязные деньги. Когда же настало время вернуть общак, Витя обнаруживает, что забыл пароль от счета. Осознавая, что никто в это не поверит, от сбегает на север в городок Полярный.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Полярный
Полярный комедия, криминал
2019, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше