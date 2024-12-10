Сколько всего сезонов и серий в сериале «Полярный»?

Наш ответ:

«Полярный» — российский комедийно-криминальный сериал, стартовавший в октябре 2019 года. Проект насчитывает в настоящее время четыре сезона. Премьера последнего из них состоялась 2 декабря 2024 года. Общее количество эпизодов — 62 (14 — в первом и по 16 в остальных). Шоу доступно для просмотра в ряде онлайн-кинотеатров, включая PREMIER, «Смотрешка», «Большое ТВ», «Триколор Кино и ТВ» и другие.



В центре сюжета — бывший бандит Витя Мясник, который давно оставил криминал и теперь занимается экофермой. Откликнувшись на просьбу экс-сообщника, он соглашается взять на хранение в своем иностранном банковском счете грязные деньги. Когда же настало время вернуть общак, Витя обнаруживает, что забыл пароль от счета. Осознавая, что никто в это не поверит, от сбегает на север в городок Полярный.