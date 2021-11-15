Меню
Сколько всего сезонов и серий в сериале «Капкан для монстра» (2020)?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

По состоянию на октябрь 2021 года сериал «Капкан для монстра» насчитывает 1 сезон, состоящий из 16 серий. Съемки сериала «Капкан для монстра» прошли в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Последние дни съемок совпали со сложной эпидемиологической обстановкой, но съемки удалось завершить без ограничений. Для участия в массовых и эпизодических сценах создатели пригласили местных актеров. Сюжет частично основан на реальных событиях, происходивших в Тверской области в 1990-х и начале 2000-х годов, когда там действовала ОПГ «Тверские волки». 

Премьерный показ сериала состоялся в апреле 2021 года на телеканале НТВ.

