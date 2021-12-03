Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько всего сезонов и серий в русском сериале «Вечный отпуск»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Комедийный сериал о команде круизного лайнера состоит из 1 сезона (24 серии). В центре сюжета – обаятельный помощник капитана Андрей Соколов и привыкшая к роскоши дочь олигарха Саша Кравцова. Девушка решает отметить день рождения на прогулочном катере, на котором работает Андрей. Однако вечеринка приводит к печальным последствиям: по вине празднующих судно сгорает дотла. Помощника капитана увольняют, а Сашу отец в воспитательных целях устраивает горничной на лайнер, отправляющийся в круиз по Средиземному морю. По иронии судьбы коллегой ее становится старый знакомый Андрей Соколов…

Главные роли в легком романтическом шоу достались Константину Крюкову, Валерии Федорович, Яну Цапнику.

 

