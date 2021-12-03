Сколько всего сезонов и серий в дораме «Вечный монарх»?

Дорама «Король: Вечный монарх», в сюжете которой переплелись фэнтези и романтика, состоит из 1 сезона (16 серий). В центре сюжета история любви представителей двух разных миров – причем в буквальном смысле слова. Один из этих миров – привычный, современный, где живет девушка-детектив Чон Тэ Ыль. В другом Корея представляет собой империю, правит которой молодой и благородный Ли Гон. Между двумя параллельными вселенными существует портал, который необходимо закрыть для предотвращения нападения злых сил. Чтобы это сделать, Ли Гону и Чон Тэ Ыль придется объединить свои силы.
Роли влюбленных друг в друга детектива и императора исполнили Ким Го Ын и Ли Мин Хо.
