Сколько всего сезонов и серий в дораме «Вечная любовь»?

Наш ответ:

Китайский фантастический телесериал «Вечная любовь» вышел на экраны в 2017 году и с тех пор завоевал любовь зрителей по всему миру, в том числе и в России. В этом нет ничего удивительного: захватывающая костюмная драма о приключениях молодой девушки, которую насильно сватают за принца, который подозревает ее в шпионаже, отличается не только тщательной проработкой мелких деталей и отличным кастом, но и старательно продуманным сюжетом, который не отпускает до самого конца. Всего этот сериал насчитывает 24 серии, разделенные на два сезона: в первом основное внимание уделено истории главной героини, которая начинается с попытки самоубийства, а сезон 2 раскрывает ее взаимоотношения с принцем Мо Ляньчэном, восьмым в очереди на наследование престола.