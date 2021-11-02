Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько всего сезонов и серий в дораме «Вечная любовь»?

Елена Королева 2 ноября 2021 Дата обновления: 2 ноября 2021
Наш ответ:

Китайский фантастический телесериал «Вечная любовь» вышел на экраны в 2017 году и с тех пор завоевал любовь зрителей по всему миру, в том числе и в России. В этом нет ничего удивительного: захватывающая костюмная драма о приключениях молодой девушки, которую насильно сватают за принца, который подозревает ее в шпионаже, отличается не только тщательной проработкой мелких деталей и отличным кастом, но и старательно продуманным сюжетом, который не отпускает до самого конца. Всего этот сериал насчитывает 24 серии, разделенные на два сезона: в первом основное внимание уделено истории главной героини, которая начинается с попытки самоубийства, а сезон 2 раскрывает ее взаимоотношения с принцем Мо Ляньчэном, восьмым в очереди на наследование престола.

Хронометраж каждой серии составляет около 35 минут, но мы все равно советуем оценить это произведение, чтобы насладиться погружением в мир Древнего Китая, дворцовых интриг, прекрасных мужчин и женщин и настоящей любви.

 

Цзе-лян Ван
