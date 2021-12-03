Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько всего сезонов и серий у русского сериала «Бухта Глубокая»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Детективный российский сериал состоит из 1 сезона (12 серий). В центре сюжета – расследование загадочного убийства в небольшом городе на Баренцевом море. Главный герой сериала, офицер Дальневосточного флота в отставке, возвращается на малую родину, туда, где прошли его детство и юность. Дмитрий Гаранин планирует встретиться со старыми друзьями, но одного из них, Сергея Лучникова, убивают. Приятели начинают собственное расследование. Выясняется, что гибель Сергея связана с трагедией из прошлого – более 20 лет назад отцы четверых друзей погибли на борту затонувшей лодки.

Главные роли в сериале исполнили Иван Оганесян, Елена Радевич, Сергей Колос. 

 

