Сколько всего сезонов и серий у русского сериала «Бухта Глубокая»?

Детективный российский сериал состоит из 1 сезона (12 серий). В центре сюжета – расследование загадочного убийства в небольшом городе на Баренцевом море. Главный герой сериала, офицер Дальневосточного флота в отставке, возвращается на малую родину, туда, где прошли его детство и юность. Дмитрий Гаранин планирует встретиться со старыми друзьями, но одного из них, Сергея Лучникова, убивают. Приятели начинают собственное расследование. Выясняется, что гибель Сергея связана с трагедией из прошлого – более 20 лет назад отцы четверых друзей погибли на борту затонувшей лодки.
Главные роли в сериале исполнили Иван Оганесян, Елена Радевич, Сергей Колос.
