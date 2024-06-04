Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько всего серий в турецком сериале «Плотина»?

Сколько всего серий в турецком сериале «Плотина»?

Олег Скрынько 4 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Плотина» — турецкий драматический сериал, премьера которого прошла в 17 марта 2020 года. Проект состоит из одного сезона, который насчитывает 102 эпизода. Завершилось шоу в 2021 году. В России все серии доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Wink, «Иви», START и «24ТВ».

Главная героиня — мошенница по имени Нехир, которая промышляет тем, что обманывает мужчин. Однажды судьба сводит ее со строителем Назымом, который работает на плотине. Они знакомятся онлайн и влюбляются друг в друга. Однако Назым не хочет показывать Нехир свое лицо, которое было изуродовано в результате аварии, так что он посылает возлюбленной фото своего коллеги Тарыка. В дальнейшем Нехир и Назым договариваются о свидании, но мужчина отправляет вместо себя на встречу Тарыка, чтобы не раскрывать свой обман. В то же время Нехир не сообщает Назыму о своем темном прошлом, от которого она пытается скрыться. В итоге трио главных персонажей все глубже погружается в пучину лжи, при этом испытывая подлинные любовные чувства.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Плотина
Плотина драма, мелодрама
2020, Турция
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше