Сколько всего серий в турецком сериале «Плотина»?

«Плотина» — турецкий драматический сериал, премьера которого прошла в 17 марта 2020 года. Проект состоит из одного сезона, который насчитывает 102 эпизода. Завершилось шоу в 2021 году. В России все серии доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Wink, «Иви», START и «24ТВ».



Главная героиня — мошенница по имени Нехир, которая промышляет тем, что обманывает мужчин. Однажды судьба сводит ее со строителем Назымом, который работает на плотине. Они знакомятся онлайн и влюбляются друг в друга. Однако Назым не хочет показывать Нехир свое лицо, которое было изуродовано в результате аварии, так что он посылает возлюбленной фото своего коллеги Тарыка. В дальнейшем Нехир и Назым договариваются о свидании, но мужчина отправляет вместо себя на встречу Тарыка, чтобы не раскрывать свой обман. В то же время Нехир не сообщает Назыму о своем темном прошлом, от которого она пытается скрыться. В итоге трио главных персонажей все глубже погружается в пучину лжи, при этом испытывая подлинные любовные чувства.