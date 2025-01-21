Сколько всего серий в сериале "Такая, как все"?

Наш ответ:

«Такая как все» - мелодраматический сериал 2018 года, который в общей сложности состоит из восьми эпизодов. Сериал приглянулся широкой аудитории благодаря яркой героине и необычному сюжету.



По сюжету Анна Кольцова – успешная и харизматичная женщина, владелица глянцевого журнала и звезда ток-шоу. У нее есть все: карьера, слава, любящий муж, верные друзья и поклонники. Несмотря на загруженность, Анна прекрасно совмещает работу с домашними делами и наслаждается жизнью. Но всё меняется, когда ей ставят диагноз – ВИЧ. Окружающие, включая близких, отворачиваются от неё, оставляя Анну в одиночестве. Потеряв всё, что было дорого, она сталкивается с жестокой реальностью. Однако судьба дает ей шанс переосмыслить жизнь и понять, что по-настоящему важно