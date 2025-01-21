Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько всего серий в сериале "Такая, как все"?

Сколько всего серий в сериале "Такая, как все"?

Олег Скрынько 21 января 2025 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

«Такая как все» - мелодраматический сериал 2018 года, который в общей сложности состоит из восьми эпизодов. Сериал приглянулся широкой аудитории благодаря яркой героине и необычному сюжету.

По сюжету Анна Кольцова – успешная и харизматичная женщина, владелица глянцевого журнала и звезда ток-шоу. У нее есть все: карьера, слава, любящий муж, верные друзья и поклонники. Несмотря на загруженность, Анна прекрасно совмещает работу с домашними делами и наслаждается жизнью. Но всё меняется, когда ей ставят диагноз – ВИЧ. Окружающие, включая близких, отворачиваются от неё, оставляя Анну в одиночестве. Потеряв всё, что было дорого, она сталкивается с жестокой реальностью. Однако судьба дает ей шанс переосмыслить жизнь и понять, что по-настоящему важно

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше