Сколько всего серий в сериале «Шальной отдел»?

Российский детективный сериал «Шальной отдел», стартовавший 30 ноября 2025 года на Пятом канале, на данный момент состоит из одного сезона, который включает 34 серии.
В центре сюжета — заместитель начальника ОУР Кирилл Шальной, выросший в детском доме. Он завоевал сердце красавицы-коллеги Елизаветы, но их брак распался. Дело в том, что за Елизаветой начал ухаживать начальник УМВД, а Шальной, не стерпев такой наглости, ударил противника в лицо. Из-за этого Шального перевели на службу в спальный район, где он возглавил оперативный отдел. На новом месте герою не удается установить свой авторитет. Он расследует разные преступления и пытается вернуть бывшую супругу.
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