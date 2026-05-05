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Сколько всего серий в сериале «Шальной отдел»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 5 мая 2026 Дата обновления ответа: 5 мая 2026

Российский детективный сериал «Шальной отдел», стартовавший 30 ноября 2025 года на Пятом канале, на данный момент состоит из одного сезона, который включает 34 серии.

О чем сериал

В центре сюжета — заместитель начальника ОУР Кирилл Шальной, выросший в детском доме. Он завоевал сердце красавицы-коллеги Елизаветы, но их брак распался. Дело в том, что за Елизаветой начал ухаживать начальник УМВД, а Шальной, не стерпев такой наглости, ударил противника в лицо. Из-за этого Шального перевели на службу в спальный район, где он возглавил оперативный отдел. На новом месте герою не удается установить свой авторитет. Он расследует разные преступления и пытается вернуть бывшую супругу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Шальной отдел
Шальной отдел драма, криминал
2025, Россия
0.0
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