Сколько всего серий в сериале "Путешествие к бессмертию"?

Олег Скрынько 7 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В сериале "Путешествие к бессмертию" 5 сезонов, общее количество серий составляет 100 эпизодов, длительностью 18 минут.
"Путешествие к бессмертию" - это рассказ о молодом парне из обычной семьи, который учится боевым искусствам и в конечном итоге обретает бессмертие. Простой сельский парень случайно попадает в небольшую секту и сталкивается с различными проблемами, вступая в схватку с демонами и древними небожителями. Несмотря на все испытания, он одерживает победу. Преодолевая множество трудностей, главный герой неустанно движется к своей цели - к бессмертию, хотя его ждут еще немалые испытания.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Путешествие к бессмертию
Путешествие к бессмертию боевик, приключения, аниме , фэнтези
2020, Китай
9.0
