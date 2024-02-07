Сколько всего серий в сериале "Путешествие к бессмертию"?

В сериале "Путешествие к бессмертию" 5 сезонов, общее количество серий составляет 100 эпизодов, длительностью 18 минут.
"Путешествие к бессмертию" - это рассказ о молодом парне из обычной семьи, который учится боевым искусствам и в конечном итоге обретает бессмертие. Простой сельский парень случайно попадает в небольшую секту и сталкивается с различными проблемами, вступая в схватку с демонами и древними небожителями. Несмотря на все испытания, он одерживает победу. Преодолевая множество трудностей, главный герой неустанно движется к своей цели - к бессмертию, хотя его ждут еще немалые испытания.
