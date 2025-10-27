Сколько всего серий в сериале "Олдскул"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 27 октября 2025 Дата обновления ответа: 27 октября 2025

«Олдскул» — отечественный сериал 2025 года.

Синопсис гласит:

Мария Трифонова — педагог старой закалки, живая легенда и последний «Учитель года СССР». Её железная дисциплина не знает компромиссов. Ради встречи с внучкой, которую она не видела годами, Мария соглашается на работу в элитной школе, где царит полная свобода и учатся дети богатых родителей. Теперь ей предстоит сделать почти невозможное: привить избалованным подросткам любовь к строгой науке и заново научиться общаться с самыми близкими людьми.

На данный момент в эфир вышел один сезон, включающий в себя семнадцать эпизодов. Публикуем подробный график выхода серий:

  • Серия 1 — 1 сентября 2025
  • Серия 2 — 1 сентября 2025
  • Серия 3 — 1 сентября 2025
  • Серия 4 — 3 сентября 2025
  • Серия 5 — 3 сентября 2025
  • Серия 6 — 10 сентября 2025
  • Серия 7 — 10 сентября 2025
  • Серия 8 — 17 сентября 2025
  • Серия 9 — 17 сентября 2025
  • Серия 10 — 24 сентября 2025
  • Серия 11 — 24 сентября 2025
  • Серия 12 — 1 октября 2025
  • Серия 13 — 1 октября 2025
  • Серия 14 — 8 октября 2025
  • Серия 15 — 8 октября 2025
  • Серия 16 — 15 октября 2025
  • Серия 17 — 15 октября 2025

