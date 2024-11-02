Меню
Сколько всего серий в сериале "Наследники: Дар крови"?

Олег Скрынько 2 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Фэнтези-сериал «Наследники: Дар крови» моментально захватил внимание аудитории СТС после премьеры 14 октября 2024 года. Завершившийся 31 октября 2024, первый сезон успел удивить и порадовать зрителей 12 насыщенными эпизодами, где магия переплетается с миром людей и семейными драмами.

Сюжет начинается с таинственного исчезновения Нади, могущественного мага, после нападения на хранилище артефактов. Её муж Роман полагает, что Надя погибла, и остается один с детьми. Но вскоре оказывается, что у его дочерей и сына пробуждаются магические способности. Это открытие встревожит магическое сообщество и, прежде всего, сестру Нади, Веру, оперативницу Отдела магической безопасности. Вера, закалённая и решительная, вместе со своим помощником Дэном берет на себя миссию найти и остановить детей, чтобы их растущие силы не привели к раскрытию магии и возможной катастрофе.

