Сколько всего серий в сериале "Калимба"?

Предполагается, что первый сезон сериала «Калимба» будет состоять из восьми эпизодов. Премьера триллера состоялась на стриминге Okko 16 мая, тогда как последняя серия сезона выйдет на платформе 27 июня. Бдует ли у сериала продолжение — неизвестно.
Главный герой — амбициозный профессор психиатрии Виктор Мещерский, который проводит рискованный эксперимент, запирая в подвале жертв и их обидчиков под ложным предлогом, скрывая свои истинные мотивы. Как водится, эксперимент довольно-таки быстро выходит из-под контроля.
Режиссёр Нурбек Эген снял сериал по сценарию Анастасии Мельниковой и Олега Кириченко, а главную роль исполнил известный актёр Федор Бондарчук. Шоу получило крайне положительные отзывы в прессе и прямо сейчас пользуется внушительной популярностью среди зрителей.
