Сколько всего серий в сериале "Калимба"?

Олег Скрынько 20 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Предполагается, что первый сезон сериала «Калимба» будет состоять из восьми эпизодов. Премьера триллера состоялась на стриминге Okko 16 мая, тогда как последняя серия сезона выйдет на платформе 27 июня. Бдует ли у сериала продолжение — неизвестно.

Главный герой — амбициозный профессор психиатрии Виктор Мещерский, который проводит рискованный эксперимент, запирая в подвале жертв и их обидчиков под ложным предлогом, скрывая свои истинные мотивы. Как водится, эксперимент довольно-таки быстро выходит из-под контроля.

Режиссёр Нурбек Эген снял сериал по сценарию Анастасии Мельниковой и Олега Кириченко, а главную роль исполнил известный актёр Федор Бондарчук. Шоу получило крайне положительные отзывы в прессе и прямо сейчас пользуется внушительной популярностью среди зрителей.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Калимба
Калимба драма, детектив
2024, Россия
0.0
