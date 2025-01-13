Сколько всего серий в сериале "Арбатские тайны"?

Наш ответ:

«Арбатские тайны» - одна из главных телепремьер зимы на российском Первом канале. В общей сложности ретро-драма включает в себя 16 полноценных эпизодов. Продолжения у сериала, скорее всего, не будет.



Таня, выпускница детского дома, приезжает из Казахстана в Москву, чтобы встретиться с отцом, о котором узнала из письма матери. В наследство ей досталась ценная брошь, но её похищают по дороге. Найдя семью Рябинских, Таня вызывает раскол: отец принимает её с теплотой, но его жена настроена враждебно. Отношения с родственниками тоже складываются непросто, особенно с братом Борисом, который, не зная, кто она, успел влюбиться. Тем временем дядя из КГБ поднимает дело о пропавших сокровищах, что усложняет ситуацию.