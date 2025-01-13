Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько всего серий в сериале "Арбатские тайны"?

Сколько всего серий в сериале "Арбатские тайны"?

Олег Скрынько 13 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Арбатские тайны» - одна из главных телепремьер зимы на российском Первом канале. В общей сложности ретро-драма включает в себя 16 полноценных эпизодов. Продолжения у сериала, скорее всего, не будет.

Таня, выпускница детского дома, приезжает из Казахстана в Москву, чтобы встретиться с отцом, о котором узнала из письма матери. В наследство ей досталась ценная брошь, но её похищают по дороге. Найдя семью Рябинских, Таня вызывает раскол: отец принимает её с теплотой, но его жена настроена враждебно. Отношения с родственниками тоже складываются непросто, особенно с братом Борисом, который, не зная, кто она, успел влюбиться. Тем временем дядя из КГБ поднимает дело о пропавших сокровищах, что усложняет ситуацию.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Арбатские тайны
Арбатские тайны мелодрама
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше