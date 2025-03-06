Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько всего серий и сезонов в сериале «Зимородок»?

Сколько всего серий и сезонов в сериале «Зимородок»?

Олег Скрынько 6 марта 2025 Дата обновления: 6 марта 2025
Наш ответ:

«Зимородок» — популярный турецкий мелодраматический сериал, стартовавший в сентябре 2023 года. На данный момент шоу состоит из трех сезонов. Третий выходит в настоящее время. Первый сезон насчитывает 118 эпизодов (продолжительность каждого составляет около 46 минут), второй — 37 (длительность каждого — около 2,5 часов). В рамках третьего сезона на данный момент вышли 23 серии продолжительностью в районе 2 часов 15 минут каждый.

В центре сюжета — избалованный Ферит, типичный представитель золотой молодежи. Его жизнь — это череда вечеринок и безрассудных поступков, которые приводят в отчаяние всю семью. Особенно переживает дедушка Халис Ага, который нажил свое состояние и заслужил репутацию долгими годами упорного труда. Когда Ферит снова переступает черту, дедушка, теряя терпение, решает взять ситуацию в свои руки: чтобы обуздать буйный нрав внука, он заставляет его жениться на девушке из достойной семьи. Но сможет ли ветреный плейбой найти общий язык с серьезной и рассудительной Сейран?

