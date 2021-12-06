Меню
Сколько всего серий и сезонов в сериале «Консультант»?

Сколько всего серий и сезонов в сериале «Консультант»?

Елена Королева 6 декабря 2021
Наш ответ:

На данный момент детективный сериал состоит из 2 сезонов, 20 серий. Премьера «Консультанта» состоялась в апреле 2017 года на телеканале НТВ, финальная серия второго сезона вышла в мае 2019-го. Действие сериала разворачивается в 1990-е годы. Жители небольшого провинциального города потрясены жестокими убийствами. Жертвами серийного преступника становятся дети. По горячим следам милиции удается задержать убийцу, однако психолог-консультант Вячеслав Широков, приехавший на судебное заседание из Москвы, неожиданно заявляет, что подсудимый невиновен, а настоящий маньяк все еще на свободе…

Главные роли в сериале исполнили Кирилл Кяро и Максим Дрозд.

 

