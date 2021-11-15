Меню
Сколько всего серий и сезонов в сериале «Анатомия сердца» 2021 года?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

По состоянию на октябрь 2021 года сериал «Анатомия сердца» насчитывает 1 сезон, состоящий из 12 серий. Съемки проходили на протяжении девяти месяцев в Москве, Ярославле и Феодосии. В Феодосии создателями целенаправленно выбирались квартиры, напоминавшие интерьером жилье начала 80-х годов. Квартиры арендовали на время съемок, но некоторые из них были в настолько плохом состоянии, что съемочной группе приходилось делать там ремонт. Владельцы нескольких квартир были приятно удивлены улучшением состояния своего жилья после окончания съемочного периода.

Прототипом кардиохирурга послужил Виталий Алексеевич Бухарин – советский хирург, предложивший свой вариант операции при диагнозе «тетрада Фалло».

