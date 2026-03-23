Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зловещие мертвецы: Пекло» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в шоу "Ждули"?

Сколько сезонов в шоу "Ждули"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 23 марта 2026 Дата обновления ответа: 23 марта 2026

«Ждули» — скандальное реалити-шоу, которое полюбилось целевой аудитории в России благодаря резонансной теме.

Точное количество сезонов

В шоу «Ждули» четыре сезона. Сейчас в эфир на ТВ выходит четвертый сезон, который стартовал 5 марта 2026 года.

О чем программа:

В центре реалити-шоу — девушки, которые сознательно выбирают отношения с мужчинами, находящимися в тюрьмах. Проект рассказывает о непростых судьбах тех, кто решился связать жизнь с осуждёнными и терпеливо ждёт их освобождения. Каждый выпуск посвящён новой героине: она откровенно рассказывает, как познакомилась с заключённым, как складывалось их общение за колючей проволокой и как на её выбор отреагировали родные и друзья. Кроме того, участницы делятся тем, что значит жить в режиме постоянного ожидания — редких свиданий, коротких звонков и писем, которые заменяют полноценное присутствие любимого человека рядом. Шоу даёт зрителю возможность заглянуть в мир, где любовь строится вопреки обстоятельствам, а привычные представления о семье и отношениях переворачиваются с ног на голову.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ждули
Ждули телешоу
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как детям попасть на шоу "Суперниндзя"? 9 комментариев
Кто выжил после крушения яхты в сериале "Клюквенный щербет"? 1 комментарий
Где снимали фильм «Шестой»? 1 комментарий
2, 3, а может 5? Эксперты наконец ответили, сколько комплектов постельного белья должно быть в каждом доме
2 капли на втулку — и в моем туалете всегда пахнет свежестью как в лесу: работает в 5 раз лучше покупных освежителей
С 1 декабря в России запретят маникюр? В Госдуме объяснили, кого коснутся новые правила - важно знать каждому
«Не тратьте деньги на этот мусор»: ремейк «Моаны» не понравится даже детям, ведь «его будто написал ChatGPT» – ужасен даже петух Хей-Хей
Посмотрела десятки новых сериалов, но эти 5 покорили меня: от медицинской драмы до мрачного sci-fi
После первой серии уже не смогла остановиться: 5 фантастических сериалов, которые цепляют не меньше «Черного зеркала» и «Дома дракона»
«Меня научили спорить лишь с теми, кто проходит тест до конца»: угадайте героя «Семнадцати мгновений весны» по реплике
Хюррем курила, султан играл в кубики? Что пропало на 5 кадрах из «Великолепного века» (тест)
Пока НТВ грузит мрачняком, «Россия» показывает уютный хит с 8,3 баллами на Иви — «все держится на эмоциях»
17 мгновений… Сибири? Детектив о современном Штирлице сняли авторы «Первого отдела»: не угадаете, кем «заменили» Тихонова
Первый анонс «Форсажа 11» моментально взорвал Сеть... но оказался фальшивкой — Вин Дизель обвел фанатов вокруг пальца
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше