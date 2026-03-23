Сколько сезонов в шоу "Ждули"?

«Ждули» — скандальное реалити-шоу, которое полюбилось целевой аудитории в России благодаря резонансной теме.

В шоу «Ждули» четыре сезона. Сейчас в эфир на ТВ выходит четвертый сезон, который стартовал 5 марта 2026 года.

В центре реалити-шоу — девушки, которые сознательно выбирают отношения с мужчинами, находящимися в тюрьмах. Проект рассказывает о непростых судьбах тех, кто решился связать жизнь с осуждёнными и терпеливо ждёт их освобождения. Каждый выпуск посвящён новой героине: она откровенно рассказывает, как познакомилась с заключённым, как складывалось их общение за колючей проволокой и как на её выбор отреагировали родные и друзья. Кроме того, участницы делятся тем, что значит жить в режиме постоянного ожидания — редких свиданий, коротких звонков и писем, которые заменяют полноценное присутствие любимого человека рядом. Шоу даёт зрителю возможность заглянуть в мир, где любовь строится вопреки обстоятельствам, а привычные представления о семье и отношениях переворачиваются с ног на голову.