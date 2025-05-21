Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы сколько сезонов в шоу "Суперниндзя. Дети"?

Олег Скрынько 21 мая 2025 Дата обновления: 21 мая 2025
Наш ответ:

«Суперниндзя. Дети» - популярная телевизионная передача, которая сразу же привлекла русскую аудиторию. Прямо сейчас в эфир выходит второй сезон программы. Таким образом, на данный момент шоу состоит из двух сезонов.

Этот проект — ответвление популярного спортивно-развлекательного шоу, и впервые его показали в 2024 году. Принять участие в масштабных кастингах могут дети от 9 до 14 лет. Те, кто успешно проходит отбор благодаря отличной физической подготовке, отправляются в Минеральные Воды, где специально для съемок построена сложнейшая полоса препятствий. Сначала ее тестируют взрослые эксперты, а тренеры внимательно следят за безопасностью участников. Во втором сезоне «Суперниндзя. Дети» дистанция составляет 86 метров, а сами задания стали заметно труднее — организаторы учли, что и уровень подготовки юных атлетов вырос. Некоторые из них уже не уступают взрослым участникам шоу. Призовой фонд проекта — 6 миллионов рублей.
 

