Сколько сезонов в шоу "Сокровища императора"?

«Сокровища императора» — популярное российское реалити-шоу, выходящее на телеканале ТНТ.
В шоу «Сокровища императора» три сезона.
Первый сезон вышел на экраны в 2024 году. Съемки проходят в Китае, на территории города Ханчжоу. События второго, выпущенного в 2025 году, переместились в провинцию Хэнань. Третий сезон, датированный 2026 годом, развернулся в городе Чунцин.
«Сокровища императора» — это российское приключенческое реалити, адаптация знаменитой американской программы «Удивительная гонка». Участники путешествуют по разным уголкам Китая, где их ждут опасные и сложные задания. Главная цель в каждом выпуске — быстрее соперников добраться до указанного на карте места и ударить в гонг. Главная загвоздка: команды совершенно не знают китайского языка и не имеют представления о местности, что превращает каждый этап в настоящее испытание на смекалку и удачу.
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