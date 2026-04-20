Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в шоу "Сокровища императора"?

Сколько сезонов в шоу "Сокровища императора"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 20 апреля 2026 Дата обновления ответа: 20 апреля 2026

«Сокровища императора» — популярное российское реалити-шоу, выходящее на телеканале ТНТ.

Точное количество сезонов

В шоу «Сокровища императора» три сезона.

Первый сезон вышел на экраны в 2024 году. Съемки проходят в Китае, на территории города Ханчжоу. События второго, выпущенного в 2025 году, переместились в провинцию Хэнань. Третий сезон, датированный 2026 годом, развернулся в городе Чунцин.

О чем программа:

«Сокровища императора» — это российское приключенческое реалити, адаптация знаменитой американской программы «Удивительная гонка». Участники путешествуют по разным уголкам Китая, где их ждут опасные и сложные задания. Главная цель в каждом выпуске — быстрее соперников добраться до указанного на карте места и ударить в гонг. Главная загвоздка: команды совершенно не знают китайского языка и не имеют представления о местности, что превращает каждый этап в настоящее испытание на смекалку и удачу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сокровища императора
Сокровища императора телешоу, приключения
2024, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Так все таки сняли продолжение сериала Анна детектив 3 или нет? 3 комментария
Не нужно солить воду в макаронах: шеф-повара в Италии за такое отбивают руки (только испортите любимую «Макфу»!)
Раз в неделю заливаю в раковину соленую воду — раствор творит чудеса и экономит кучу времени
Теории и практики недостаточно: россиян заставят сдавать третий экзамен в автошколах – в разы сложнее прошлых вместе взятых
Paramount+ пора закрывать «Гангстерленд» после 2-го сезона: следом за Харди в позу встала Хелен Миррен
«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне
«Те, которые плавать не умеют — те тест проходят»: вспомните старый фильм по кадру с лагерем
Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам
В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»
«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга
«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием
«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но включите этот с Устюговым: рейтинг 8,3 — лучшая драма о белогвардейцах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше