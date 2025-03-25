Сколько сезонов в шоу "Последний герой"?

Наш ответ:

«Последний герой» - популярное отечественное шоу, основанное на американской программе Survivor. На данный момент в рамках передачи были выпущены 11 сезонов. Последний, получивший подзаголовок «Русский сезон», транслировался на ТВ-3 в 2024 году.



Название сезона выбрано вовсе неслучайно: впервые за почти 20 лет существования франшизы события развернулись не за границей, а в живописной Республике Алтай. Ранее участники выживали на островах Карибского моря, побережьях Тихого и Индийского океанов, в Африке и Азии, но теперь им предстояло пройти испытания в России. Узнав об этом, пользователи в шутку предположили, что главным врагом станут местные комары. Локацией стало Телецкое озеро — один из символов региона. Оно занимает второе место после Байкала по запасам воды, поражая глубиной и кристальной чистотой.