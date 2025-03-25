Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в шоу "Последний герой"?

Сколько сезонов в шоу "Последний герой"?

Олег Скрынько 25 марта 2025 Дата обновления: 25 марта 2025
Наш ответ:

«Последний герой» - популярное отечественное шоу, основанное на американской программе Survivor. На данный момент в рамках передачи были выпущены 11 сезонов. Последний, получивший подзаголовок «Русский сезон», транслировался на ТВ-3 в 2024 году.

Название сезона выбрано вовсе неслучайно: впервые за почти 20 лет существования франшизы события развернулись не за границей, а в живописной Республике Алтай. Ранее участники выживали на островах Карибского моря, побережьях Тихого и Индийского океанов, в Африке и Азии, но теперь им предстояло пройти испытания в России. Узнав об этом, пользователи в шутку предположили, что главным врагом станут местные комары. Локацией стало Телецкое озеро — один из символов региона. Оно занимает второе место после Байкала по запасам воды, поражая глубиной и кристальной чистотой.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Последний герой
Последний герой телешоу
2001, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше