Сколько сезонов в шоу "Пацанки"?

Наш ответ:

«Пацанки» - реалити-шоу отечественного производства, которое завоевало сердца многих зрителей. Всего в рамках проекта к этому моменту создано девять сезонов. Последний из них выйдет на телеканале «Пятница» в сентябре 2024 года.



«Пацанки» — это смелый социальный эксперимент, где девушки пытаются изменить свою жизнь, преодолев вредные привычки и агрессивное поведение. Каждая из них — потерянная пацанка, лишённая родительской любви и поддержки, живущая в жестоких условиях. Они озлоблены на мир и себя, но понимают: дальше так жить нельзя. Шоу направлено на то, чтобы помочь им изменить свое поведение, избавиться от негативных привычек и научиться жить по-другому. Под руководством наставников и психологов героини проходят интенсивные испытания, учатся самодисциплине, культурным нормам и переосмысляют свои взгляды на жизнь.