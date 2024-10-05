Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в шоу "Пацанки"?

Сколько сезонов в шоу "Пацанки"?

Олег Скрынько 5 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Пацанки» - реалити-шоу отечественного производства, которое завоевало сердца многих зрителей. Всего в рамках проекта к этому моменту создано девять сезонов. Последний из них выйдет на телеканале «Пятница» в сентябре 2024 года.

«Пацанки» — это смелый социальный эксперимент, где девушки пытаются изменить свою жизнь, преодолев вредные привычки и агрессивное поведение. Каждая из них — потерянная пацанка, лишённая родительской любви и поддержки, живущая в жестоких условиях. Они озлоблены на мир и себя, но понимают: дальше так жить нельзя. Шоу направлено на то, чтобы помочь им изменить свое поведение, избавиться от негативных привычек и научиться жить по-другому. Под руководством наставников и психологов героини проходят интенсивные испытания, учатся самодисциплине, культурным нормам и переосмысляют свои взгляды на жизнь.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пацанки
Пацанки телешоу
2016, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше