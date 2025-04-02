Сколько сезонов в шоу "Битва шефов"?

На данный момент кулинарное реалити-шоу «Битва шефов», которое выходит в эфир с 2020 года, насчитывает пять сезонов. Однако впереди зрителей наверняка будет ждать шестой.
Напомним вам о том, в чем заключается концепция гастраномической передачи, покорившей русскоязычную аудиторию. Два мастера кулинарного искусства сойдутся в захватывающей битве! Ренат Агзамов и Константин Ивлев сформируют команды лучших поваров, чтобы отыскать главный кулинарный талант страны. Среди множества претендентов лишь один сумеет пройти через жесточайший отбор и завоевать признание. Участникам предстоит удивить мэтров своими блюдами, но кто окажется достойным победы? Король ножей и король тортов вступают в игру — кто же первым отыщет настоящую звезду кулинарии?
