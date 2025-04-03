Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в сериале "Звездная принцесса и силы зла"?

Сколько сезонов в сериале "Звездная принцесса и силы зла"?

Олег Скрынько 3 апреля 2025 Дата обновления: 3 апреля 2025
Наш ответ:

«Звездная принцесса и силы зла» - популярный анимационный сериал. В общей сложности были выпущены четыре сезона. Шоу транслировалось с 2015 по 2019 год и полюбилось публике всего мира.

Напомним вам сюжет. Это история о девочке по имени Стар Баттерфляй, которая живёт в другом измерении и в 14 лет получила в своё распоряжение волшебную палочку. Однако, после того как её магия едва не разрушила родной город, родители решили отправить Стар на Землю. Там она поселяется в семье Диаз, где знакомится с их сыном Марко — спокойным и осторожным подростком, которого окружающие считают трусом. Сам Марко с этим не согласен и мечтает о приключениях, которые, с появлением Стар, в его жизни точно не заставят себя ждать.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Звездная принцесса и силы зла
Звездная принцесса и силы зла анимация, детский
2015, США
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше