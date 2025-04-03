Сколько сезонов в сериале "Звездная принцесса и силы зла"?

Наш ответ:

«Звездная принцесса и силы зла» - популярный анимационный сериал. В общей сложности были выпущены четыре сезона. Шоу транслировалось с 2015 по 2019 год и полюбилось публике всего мира.



Напомним вам сюжет. Это история о девочке по имени Стар Баттерфляй, которая живёт в другом измерении и в 14 лет получила в своё распоряжение волшебную палочку. Однако, после того как её магия едва не разрушила родной город, родители решили отправить Стар на Землю. Там она поселяется в семье Диаз, где знакомится с их сыном Марко — спокойным и осторожным подростком, которого окружающие считают трусом. Сам Марко с этим не согласен и мечтает о приключениях, которые, с появлением Стар, в его жизни точно не заставят себя ждать.

