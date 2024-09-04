Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в сериале "Зло"?

Олег Скрынько 4 сентября 2024 Дата обновления: 4 сентября 2024
Наш ответ:

"Зло" - мистический детективный триллер, который выходил на американском телевидении в период с 2019 года по 2024 год. В общей сложности были выпущены 4 сезона, включающие в себя 50 эпизодов. Шоу сразу же приглянулось зрителям всего мира благодаря увлекательному сюжету, где наука, мистика и религия неразрывно связаны между собой.

Сюжет сосредоточен на скептически настроенной женщине-психологе, которая присоединяется к священнику-стажеру и плотнику, чтобы расследовать необъяснимые загадки, накопившиеся в архивах Церкви. Среди этих загадок — предполагаемые чудеса, демонические одержимости и привидения. Их задача — выяснить, существует ли рациональное объяснение происходящему или же они столкнулись с чем-то по-настоящему сверхъестественным.

Комментарии Обсудить в чате
