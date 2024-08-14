Сколько сезонов в сериале "Жуки"?

Наш ответ:

«Жуки» — российский сериал, который впервые вышел в 2019 году на канале СТС. В сериале на сегодняшний день три сезона. Первый сезон был выпущен в 2019 году, а второй — в 2021 году, тогда как премьера третьего состоялась в 2022 году. Пока что не ясно, когда зрителям ждать продолжение любимой комедии.



Напомним, о чем сериал. Никита, Дэн и Артемий, три амбициозных программиста, стояли на пороге большой победы: их революционное приложение для смартфонов готово к запуску, и сделка уже близка к завершению. Но судьба решает иначе — многомиллионная сделка рушится в последний момент, и парней призывают в армию. Чтобы не потерять свой стартап, они выбирают альтернативную службу в затерянной деревушке Жуки, где интернет — роскошь, доступная лишь в мечтах. Теперь ребятам предстоит сложнейшая задача: довести свой проект до завершения, несмотря на все преграды и отсутствие необходимых ресурсов.