Сколько сезонов в сериале "Засланец из космоса"?

Сколько сезонов в сериале "Засланец из космоса"?

Олег Скрынько 10 июня 2025 Дата обновления: 10 июня 2025
Наш ответ:

«Засланец из космоса» - популярная фантастическая комедия, которая продолжает выходить по сей день. В общей сложности шоу сейчас содержит четыре сезона.

Напоминаем сюжет. После крушения корабля на Земле инопланетянин Гарри вынужден затаиться в маленьком городке в Колорадо, выдавая себя за местного врача. Сначала люди кажутся ему примитивными, но со временем он начинает проникаться их жизнью — смешными слабостями, трогательными заботами, искренними чувствами. Чем глубже он вживается в роль, тем сильнее его мучает совесть. Ведь его истинная миссия — уничтожить человечество, а теперь он знает этих людей по именам: соседку-учительницу, старика-фермера, девчонку с больным сердцем… Сможет ли он выполнить приказ? Или предаст свою расу ради тех, кто стал ему почти родным?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Засланец из космоса
Засланец из космоса драма, комедия, фантастика
2021, США
0.0
